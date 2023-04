Iv | Renzi | ' continua a crescere | raggiunta quota 10mila tesserati ma vogliamo fare di più'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr (Adnkronos) - "Italia Viva, non solo nel numero dei. Abbiamo raggiuntodiecimila, ma possiamo edi più". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Cresce Italia Viva soprattutto politicamente. Dopo la brutta settimana della rottura del progetto partito unico, infatti, quasi tutti gli esponenti del mondo riformista stanno rilanciando dichiarazioni positive sulla necessità di costruire una lista/coalizione/federazione/soggetto politico che rappresenti Renew Europe in Italia -spiega il leader di Iv-. Se abbiamo a cuore l'ideale di un polo europeo alternativo a sovranisti e populisti non possiamo perdere questa occasione. E noimo di tutto per lavorare insieme agli altri con coraggio ...

Il Partito democraticoa perdere pezzi. Dopo l' addio di Giuseppe Fioroni , ex ministro dell'istruzione per il ...non hanno più una casa politica e decidono di correre al riparo da Matteo...Con, spiega, si puo' costruire "un nuovo progetto riformista alternativo alla destra e .... Il parlamentare lamenta un silenzio i Schlein sulle proposte avanzate: "E come sappiamo in ...... il sostegno dei fan fuori dal San Raffaele di Milano A ROMA Fotogallery -si presenta come ... Anche in questo da Mattarella arriva una citazione: 'La guerrafino alla cacciata dell'...

Iv: Renzi, 'continua a crescere, raggiunta quota 10mila tesserati ma ... Il Tirreno

Roma, 26 apr (Adnkronos) – “In tutta Italia si stanno iscrivendo a Italia Viva cittadini, consiglieri comunali, dirigenti di altri partiti, amministratori. Oggi ci ha raggiunto il senatore Enrico Borg ...Il Pd perde pezzi. Enrico Borghi lascia il partito e si scaglia contro Elly Schlein: "Ha ridotto i dem a un partito massimalista" ...