(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Sembra che un qualche malessere lo avesse confidato ad alcuni colleghi nei giorni scorsi. Ma nessuno nel Pd immaginava che il senatore Enricoavrebbeato il partito per approdare tra le fila di Matteo Renzi. Una mossa che haatoi senatori dem. Anche lo stesso Francesco Boccia, capogruppo a palazzo Madama, avrebbe appreso la decisione dell'intervista oggi su un quotidiano. Insomma, a quanto viene riferito, non ci sarebbe stata alcuna comunicazione preventiva sulle sue intenzioni da parte di. Ora per i dem il punto che si pone è quello dell'incarico ricoperto dell'ex-collega:è infatti membro del, eletto dal Pd, che ora si trova con un rappresentante in meno nell'organismo, a parte il ...

Quanto allipotesi che altri possano seguirlo nella decisione di lasciare iBorghi ha precisato che la sua e' una scelta individuale: Non ho parlato con nessuno. Non provoco scissioni e non faccio ...... possibile gruppoal Senato Gli effetti dell'addio di Enrico Borghi al Pd di Elly Schlein non si contano solo sulla politica, ma anche sui numeri. Con l'arrivo in Italia Viva del senatore ex -...Dopo Meloni, anche la deputataMarianna Madia smonta le motivazioni che Borghi ha dato per giustificare il suo passaggio con Matteo Renzi : "Mi dispiace molto che Borghi, collega che stimo per ...

**Iv: dem spiazzati da Borghi, 'ora lasci Copasir'**

