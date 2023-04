Italiani e bucato | vince l’efficienza energetica

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una ricerca Electrolux Group svela che il 94% delle famiglie si impegna a ridurre i consumi: oltre 320.000 le tonnellate di CO2 risparmiateresponsabili e più attenti ai consumi: negli ultimi 3 anni, il 70% ha rivoluzionato le abitudini relative al. E’ quanto emerge da The Truth About Laundry, un corposo studio sulle abitudini di lavaggio condotto da Electrolux Group. I risultati evidenziano una evoluzione significativa e positiva e mostrano un Paese virtuoso che, rivoluzionando i propri comportamenti domestici, è riuscito a risparmiare oltre 320mila tonnellate di CO2. Quasi 12 milioni di famiglie, in Italia, preferiscono adesso lavare i capi a 30°. L’edizione di quest’anno dello studio si è concentrata, infatti, sulla salvaguardia delle risorse e, in particolare, sulla riduzione del dispendio energetico: dimostrando che l’88% degli ...