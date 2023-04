Italia-Gb | Meloni domani a Downing street | da Sunak per rafforzare partenariato strategico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Giorgia, per un bilaterale con il primo ministro Rishi. Il presidente del Consiglio sarà daa Londra, per una 'due giorni' che mira a coronare l'eccellente stato del rapporto bilaterale fra i due Paesi e rilanciare un dialogo, a tutto tondo, con un partner e alleato chiave. Non a caso si tratta della prima visita di due giorni in un Paese europeo del premier, segno dell'importanza, viene fatto notare a Palazzo Chigi, che il governono attribuisce alle relazioni con il Regno Unito. Asi tratta di un ritorno dell'nella City: Mario Draghi, durante il suo mandato, non fece missioni a Londra ...