(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’affronterà l’nell’ottavo match deididoppio. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud) nella giornata di mercoledì 26(ore 11.00), fronteggiando un’avversaria decisamente ostica e che si è distinta in questa rassegna iridata. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono obbligati a vincere per continuare a sperare in una difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 11.00 Soltanto le vincitrici dei due gironi accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate disputeranno i playoff. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio dopo aver sfidato Repubblica Ceca e ...

... la più grande al mondo in questo settore che si tiene a Tallin, in. Locked Shields è un'... Per l'ha partecipato anche il sottosegretario alla Difesa , Matteo Perego di Cremnago, presente ...La diretta testuale live di, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, che nella notte italiana ...Tutto pronto per, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, che nella notte italiana ...

Italia-Estonia oggi, Mondiali curling misto 2023: orario 26 aprile, programma, tv, streaming OA Sport

Oggi in tv Italia-Estonia, sfida del girone dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling: canale, orario e come vederla in diretta ...La diretta testuale di Italia-Estonia, partita del girone dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling: aggiornamenti e punteggio live ...