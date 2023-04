Italia-Danimarca | Mondiali curling misto 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’affronterà lanel nono e ultimo match del round robin deididoppio. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud) nella giornata di giovedì 27 aprile (ore 07.00), fronteggiando un’avversaria decisamente ostica e che si è distinta in questa rassegna iridata. Stefania Constantini e Sebastiano Arman cercheranno di vincere in modo da chiudere in bellezza la fase a gironi. Soltanto le vincitrici dei due gironi accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate disputeranno i playoff. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli orari, il palinsesto tv ediai...