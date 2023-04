“Italia come la Grecia” Cerno spegne le speranze per il rilancio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tommaso, direttore de L'Identità, figura nell'elenco degli ospiti della puntata del 26 aprile di Stasera, programma tv pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Nel corso della trasmissione viene approfondita la questione della situazione economica dell', con l'Europa che chiede di rientrare all'interno dei paletti del patto di stabilità, rivisto da Bruxelles con alcune riforme: “Siamo passati nei decenni dall'essere fondatori, ispiratori e il Paese amato da tutta l'Europa ad essere un Paese che rischia sempre la retrocessione in Serie B. Noi - la metafora usata dal giornalista ed ex senatore del Partito Democratico - camminiamo su un filo per cui abbiamo la testa tra i grandi del mondo, proponiamo di ricostruire l'Ucraina, di vincere guerre, di affrontare pandemie, ma abbiamo i piedi affondati ...

Alcune delle quali sono già in essere a livello europeo,la riforma testimoniale. Insiamo andati anche oltre introducendo il processo da remoto, la conciliazione sul rinvio del giudice ...... valevole per la finale di Coppa. I tifosi nerazzurri non si sono lasciati sfuggire la ... IL FATTO - I tifosi hanno infatti girato le spalle al campo -raccontato da SportMediaset - e hanno ...L'imprenditore Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'eletto all'estero, ha spiegato a ilGiornale.itin realtà l'esecutivo stia riscontrando fiducia e speranza da parte degli ...

Coppa Italia: come Inter-Juventus in streaming gratis Punto Informatico

Renato Schifani lo aveva annunciato alla Kermesse di sabato 22 aprile quando è stato annunciato l’ingresso in Fi di Giancarlo Cancelleri: “Non escludo altri arrivi”. E così è stato: da poche ore circo ...ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con oltre 300 mila presenze la manifestazione che per 5 giornate con il Villaggio per la Terra a Villa Borghese, alla Terrazza del Pincio e la Nuvola di Fuksas a Roma ha o ...