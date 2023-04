Isola dei famosi | domande scottanti per Cristina | due naufraghi sotto attacco

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Scuccia si apre a L’dei: leperò finiscono nel mirino. Attaccati dueScuccia continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati della corrente edizione de L’dei. L’ex suora è una della mattatrici in Honduras e non si fa altro che parlare di lei in Italia, sia nei vari programmi che sui social, dove la Scuccia termina spesso e volentieri in tendenza. Nelle ultime ore la siciliana si è aperta ancora di più e sta facendo scoprire ai milioni di appassionati della trasmissione tantissimi suoi lati inediti. Aporla a un’intervista ci hanno pensato Marco Mazzoli e Paolo Noise, altri due concorrenti che a L’di Ilary Blasi ...