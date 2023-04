“Isola 2023” | Cristina Scuccia risponde alla domanda “piccante” di Marco Mazzoli

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 aprile 2023) News tv. . Classe 1988,è una cantante italiana. Precedentemente nota in tutto il mondo come Suor, è stata membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, diventando nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy, nella squadra capitanata dal rapper J-Ax. Ora, dopo aver rinunciato ai voti, Cristiniaè sbarcata sull’dei Famosie, tra una chiacchiera e l’altra con i suoi compagni, si è lascianta andare sul suo passato.Leggi anche: “dei Famosi”,criticata da Vladimir Luxuria: cos’è successo Leggi anche: “dei Famosi”, ...