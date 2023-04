Iran | Reza Pahlavi | “Il regime cadrà | pronto a coordinare la transizione”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'erede dello Scià di Persia: "Gli Ayatollah vogliono isolare il Paese ma ora c'è la generazione Mahsa". E fa appello alle imprese italiane: "Si ritirino dal Paese" In“il”, ormai non è più questione di se, ma di quando, “meglio prima che dopo”. La fase attuale è quella di una “sfida non violenta alfinché non collasserà”, alla quale seguirà “un governo di” in cuia svolgere “un ruolo di coordinamento del processo che porterà a una democrazia futura”, ma “in modo totalmente neutro”. Erede dello Scià di Persia deposto 44 anni fa daldegli Ayatollah ed esiliato in Occidente da quando aveva 17 anni, in un’intervista all’Adnkronos parla di un ruolo che “non sia ...

