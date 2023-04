Ipotesi suicidio confermata | il 19enne trovato in auto si è tolto la vita

Leggi su anteprima24

Gli accertamenti della Polizia di Stato hanno confermato che si èlailsenzaieri in una Fiat Panda, nell'area industriale di Caivano, in provincia di Napoli. Accanto al cadavere gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, giunti in via Viggiano dopo una segnalazione, hannoun'arma, una pistola, con la quale il giovane si è sparato un colpo al torace risultato letale. La conferma dell'diformulata ieri dagli investigatori è giunta dalle analisi eseguite dalla Scientifica sul corpo del giovane, sull'arma e sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza.