Inzaghi più bravo di Allegri | il fattore Lukaku e | così l'Inter batterà la Juve e volerà in finale

Vincere è l'unica cosa che conta, stasera vale per tutti. E come sempre, perun po' di. Che non è giusto, ma è la realtà con cui l'allenatore dell'Inter ha imparato a confrontarsi in questa stagione. Quarta sfida dell'anno contro la Juventus (col Milan saranno 5: ...Rispetto alla trasferta di campionato vinta 3 - 0 domenica a Empoli, Simonee pronto a ... OCCHIO AI CARTELLINI - Non essendocila regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di ..., che cerca la sua quarta finale di Coppa Italia , punta così anche sul superare l'ostacolo ... costretto ad un nuovo stop nella stagionetormentata della sua carriera tra infortuni e ...

Così l'Inter batterà la Juve e volerà in finale Calciomercato.com