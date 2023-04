Inzaghi ne cambia 9 | Allegri 6 | Inter - Juve così in campo

Questa sera alle 21 il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juve. Ecco le probabili formazioni die ...I dubbi su Simone, per adesso, sono rientrati, anche se non è ancora da escludere un possibile esonero da parte della società meneghina al termine della stagione in corso. Molto più difficile,...Avergli dato fiducia solo a singhiozzo è stata una colpa di, che ha continuato a ... Un pomeriggio cheumore e prospettive anche se oggi l`Inter è ancora fuori dalle prime 4 che ...

Preview Empoli-Inter - Inzaghi cambia: riecco Handa, D'Ambrosio e Gagliardini Fcinternews.it

Inzaghi è stato al centro di numerose critiche. Secondo il Corriere dello Sport il futuro del tecnico può cambiare grazie alla Coppa Italia ...Da cosa nasce la scelta di Simone Inzaghi di non parlare alla vigilia di Inter-Juventus Lo svela il Corriere dello Sport oggi ...