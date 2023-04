Inzaghi dopo aver eliminato Allegri | “Mi ha fatto i complimenti per…”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il tecnico dell’Inter Simoneha parlatola vittoria contro la Juventus che vale la finale di Coppa Italia. All’Inter basta un gol di Di Marco per superare la Juventus nella semifinale di Coppa Italia e conquistare quindi la finalissima di Roma contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese. Grande soddisfazione in casa nerazzurra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Simone, tecnico nerazzurro, commenta a Sportmediaset al termine del match di San Siro: 'E' ... INTER CATTIVAAVER RITROVATO LAUTARO E BARELLA - 'I due leader nel progetto Sono due ......pazza stagione dell'Inter continua nella sua imprevedibilità anche se la vittoria - seconda consecutivail dolce pareggio con il Benfica - sta diventando un piacevole ritornello. Simone...... con il risultato complessivo di 2 - 1l'andata chiusa con un pareggio 1 - 1. È la squadra dia fare il gioco fin dai primi minuti, e anche nel resto della partita. Dimarco sblocca già ...

Inzaghi dopo il successo sulla Juve: “Serata perfetta. Finale meritata” Calcio in Pillole

Ora toccherà affrontare in finale la vincente della gara tra Fiorentina e Cremonese. L’esterno nerazzurro, tenuto in gioco da Kostic, spiazza poi Perin con un tocco di esterno… Leggi ...Queste le parole di Inzaghi a Sportmediaset dopo l'1-0 di San Siro: Qual è il punto di forza dell'Inter in Coppa "Bellissima partita, corretta e intensa fino alla fine. Abbiamo meritato la finale nel ...