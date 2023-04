Inzaghi | «Barella? Mi ha rassicurato! Inter | finali siano abitudine»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Perc’è anche la conferenza stampa dopo-Juventus 1-0, il ritorno delle semidi Coppa Italia che è valso l’accesso all’ultimo atto del 24 maggio. Ecco le sue dichiarazioni. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Juventus. Quanto è importante questa finale? Lavoriamo quotidianamente per serate come questa. Abbiamo centrato la finale, sappiamo che ci manca ancora un passo. I nostri tifosi ci hanno incoraggiato dall’inizio alla fine come è sempre stato. In campionato abbiamo perso qualche punto, però in questo periodoista il popolo è stato sempre dalla nostra parte: ha gioito con noi e si è arrabbiato quando abbiamo perso partite che potevamo evitare. Come ha fatto l’a ...