Invito alla candidatura per la 6ta edizione del SophI A Summit | l' appuntamento annuale sull' intelligenza artificiale rivolto alla ricerca accademica | istituzionale e privata

(Di mercoledì 26 aprile 2023) -A ANTIPOLIS, France, 25 aprile 2023 /PRNewswire/Organizzato da Université Côte d'Azur, Communauté d'Agglomérationa Antipolis ea Club Entreprises con il supporto del dipartimento delle Alpi Marittime, il.Aritorna aa Antipolis dal 22 al 24 novembre 2023 per la sua 6ta. Questo evento di riferimento nel panorama dellapresenterà gli ultimi progressi nel settore a livello mondiale e le sue applicazioni. To view the Multimedia News Release, please click: https://www.multivu.com/players/uk/9161951-call-for-submissions-6th-edition--a-/ Come ogni anno l'evento riunirà i ...

assisteretavola rotonda dove Andrea Degl'Innocenti, direttore dell'Ufficio Servizi Digitali di Agenzia ICE, illustrerà strategie e sfide per il digital export. L'è quindi per il 4 maggio ...Per errore, l'dell'evento che precede la vendita dell'azienda arriva anchesua famiglia di origine. Su Iris dalle 21 Il curioso caso di Benjamin Button. Benjamin nasce al termine della ...non accoltolettera, visto che " come lo stesso Fini ammette " nella lettera che la presidente del Consiglio ha scritto al Corriere per il 25 aprile, l'antifascismo non viene citato. Ma l'...

Invito alla candidatura per la 6ta edizione del SophI.A Summit, l ... Adnkronos

Gianfranco Fini, che aveva chiesto a Giorgia Meloni di prendere una posizione chiara sul 25 aprile e sui rapporti con il fascismo, si è detto ...Il giornalista dopo la scomparsa di Anna Marcacci Brosio: «Da piccolo mi cazziava sempre, ero la pecora nera». Il progetto: «Grazie a mamma costruirò un ospedale a Medjugorje. Mi ha insegnato il perdo ...