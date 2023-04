Intesa Sanpaolo | debutta la prima carta di pagamento 100% green

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)introduce una nuova iniziativa nella direzione della sostenibilità con impatto sulla vita di tutti i giorni e sulle attività quotidiane dei propri clienti: la nuovadi debito per la clientela business, disponibile da oggi, è ladidella Banca interamente realizzata in plastica riciclabile e biodegradabile. Anche la busta e la lettera con cui viene recapitata al titolare sono prodotte con materiali eco-friendly. Non è l’unica novità: pensata per imprese, aziende retail e anche per liberi professionisti ed enti, in Italia è anche ladi debito spendibile sul circuito nazionale PagoBancomat®, in affiancamento a quelli internazionali, Mastercard o Visa, consentendo così un’elevata accettazione ovunque ...