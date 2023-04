Intesa Sanpaolo | arriva la prima carta di pagamento 100% green

(Di mercoledì 26 aprile 2023) MILANO –introduce una nuova iniziativa nella direzione della sostenibilità con impatto sulla vita di tutti i giorni e sulle attività quotidiane dei propri clienti: la nuovadi debito per la clientela business, disponibile da oggi, è ladidella Banca interamente realizzata in plastica riciclabile e biodegradabile. Anche la busta e la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nuovo bonifico superveloce: nuove regole eistantaneoazzera le commissioni sui pagamenti tramite Pos fino a 15 euro Caro bollette:e Switcho insieme per ...

... Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, AD Eni; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Stefano Lucchini, Direttore Relazioni Esterne Gruppo; ...Mooney "è una partecipazione strategica" per il Gruppo. Così il management della Banca risponde ad una domanda di un azionista, formulata in vista della prossima assemblea , a proposito della natura stabile o temporanea della recente ...Mooney "è una partecipazione strategica" per il Gruppo. Così il management della Banca risponde ad una donanda di un azionista, formulata in vista della prossima assemblea , a proposito della natura stabile o temporanea della recente ...

UniCredit e Intesa SanPaolo: preview utili di Equita SIM Borse.it

Nuovo tonfo di First Republic Bank a Wall Street. Durante la seduta, il titolo crolla del 39,26% e viene sospesa ripetutamente. Con l’ennesimo calo la capitalizzazione di mercato della banca scende so ...L'obiettivo del campus è potenziare e valorizzare il talento e consentire di vivere un'esperienza di formazione volta a favorire la crescita personale e professionale ...