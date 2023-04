Intesa Comune di Salerno e RFI | via il passaggio a livello di via Irno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPasso avanti decisivo per la soppressione deldi via, neldi. Si è infatti chiusa favorevolmente la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del progetto definitivo sulle opere sostitutive deldella linea ferroviaria– Mercato San Severino. IL PROGETTO – In sostituzione delsarà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) un cavalcavia lungo circa 400 metri, con rampe che si innestano su due rotatorie: la prima su viae la seconda su Via Magnone, che sarà realizzata daldi ...