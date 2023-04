Inter-Lazio | Sarri recupera un titolare La probabile formazione – Cds

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dal recupero di Immobile allascelta daper. Tutte le informazioni sui biancocelesti riportate dal Corriere dello Sport. RECUPERO – Subito dopo la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, all’toccherà affrontare lain campionato domenica prossima. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla squadra di Maurizio, evidenziando i recuperi e le probabili scelte in vista del match contro i nerazzurri. In casa biancoceleste ci sono buone notizie sul fronte Ciro Immobile che, entrato in campo nel corso del secondo tempo contro il Torino, sembra avere buonissime chance di poter giocarecontro l’. Il brutto incidente sembra solo un ricordo ...

2023 - 04 - 26 10:00:36 Duemila agenti e stop traffico a Napoli La richiesta di accorpamento a domenica di Napoli - Salernitana eè dovuta a 'motivi di ordine pubblico'. Duemila agenti che già sono in marcia verso Napoli come rinforzi, ai quali vanno aggiunti le donne e gli uomini dell'Esercito. E la chiusura del ...Napoli - Salernitana, le soluzioni possibili sono tre 1 - Spostamento di Napoli - Salernitana da sabato 29 aprile (ore 15) a domenica 30 alle ore 12,30, in contemporanea con. ...... ha potuto multare di 5.000 euro laper l'unica infrazione segnalata nel referto della ... È successo ad esempio per Juventus -di Coppa Italia all'Allianz Stadium, quando tutti e tre gli ...

Inter - Lazio significa anche Simone Inzaghi contro i suoi ex talenti e amici: Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico nerazzurro è legato ...Daniele Adani, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle squadre coinvolte nella lotta Champions ...