Inter-Juventus semifinale coppa Italia | mercoledì 26 aprile 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Dzeko accanto a Lautaro Martinez | Chiesa nell’attacco bianconero

Commenta per primo Di seguito, ecco le formazioni ufficiali diin vista dell'incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; ...Però il futuro di Romelu Lukaku nell'e Arek Milik nellaè ancora tutto da scrivere : la stagione, per tutti e due, finora ha riservato momenti di gioia pura, alternati tuttavia da ...MILANO - Alle ore 21 , allo stadio Giuseppe Meazza di Milano,si affrontano nel ritorno della semifinale di Coppa Italia . Quarto confronto stagionale tra le due formazioni, con i bianconeri di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio in ...

Inter Juve: Allegri può farlo giocare dal primo minuto. Non fa una partita intera da oltre cinque mesi ma il tecnico vuole rischiare 10 novembre. Questa è la data dell’ultima partita giocata per inter ...Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Simone Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro in attacco mentre Allegri punta su Di Maria con Chiesa in ...