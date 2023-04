Inter-Juventus | programma e telecronisti Mediaset ritorno semifinale Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ile isudidelladi. Al Meazza dopo il caos dell’andata si riparte dall’1-1 e in palio c’è la finale contro una tra Fiorentina e Cremonese, dunque occasione estremamente ghiotta per le due storiche rivali in questo derby d’. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 26 aprile.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Commenta per primo Ancora un derby d'Italia, il quarto stagionale dopo le sfide di campionato e l'andata di semifinale di Coppa Italia giocata allo Stadium, dovesi sono fermate sull'1 - 1. Si riparte dunque da una situazione di pareggio ma come dice Francesco Acerbi adTV prima del fischio d'inizio 'c'è tanta voglia di fare bene davanti ...Ci sono le formazioni ufficiali di, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia che avrà inizio al Meazza alle ore 21. Tutto confermato nell', con Dzeko e Lautaro Martinez coppia d'attacco nel 3 - 5 - 2 di ...Il momento della verità perè arrivato: le due squadre si sfidano stasera a San Siro alle ore 21 per stabilire chi delle due giocherà la finale di Coppa Italia 2022/23. La partita d'andata, giocata il 4 aprile ...

Inter-Juve: le formazioni ufficiali | Diretta Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Juventus, che scenderanno in campo alle 21 a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo che l'andata a Torino si è conclusa ...Quelle che sarebbe alquanto eufemistico definire ruggini della partita d’andata sono ancora belle che vive nella mente di tutti. Come appare ormai lapalissiano definire questa una sfida non ...