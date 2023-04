Inter-Juventus | perché Lukaku può giocare anche se era stato squalificato?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Romelusarà protagonista dell’attesissimodi questa sera. Il centravanti belga, infatti, si è visto cancellare la squalifica che gli era stata comminata dopo il match dell’andata e, alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sarà pronto a scendere in campo in vista del match di ritorno del “Derby d’Italia” questa volta valevole come match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2023. Proviamo a ripercorre quanto avvenuto nel match di andata dell’Allianz Stadium. Al 23? del secondo tempo Romeluha fatto il suo ingresso in campo. Dopo pochi minuti ha rischiato il cartellino rosso diretto per un fallo piuttosto “energico” su Federico Gatti. Il direttore di gara Davide Massa sanziona l’attaccante belga con un giallo. Minuto 93?. Su una sponda aerea di Denzel Dumfries, il ...