Inter-Juventus | out Vlahovic! La probabile formazione di Allegri ? SM

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laquesta sera approderà allo Stadio San Siro per affrontare l’in Coppa Italia: si ripartirà dall’1-1 della gara di andata e Massimiliano, diramata la lista dei convocati (vedi articolo), sta ragionando sullada schierare in campo. Le ultime secondo SportMediaset.? Laè partita per Milano e questa sera sarà big match contro l’per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Massimiliano, in base ai giocatori convocati, sta perciò ragionando sulla possibileda schierare in campo. Secondo SportMediaset, Perin sarebbe in vantaggio su Szczesny. Mentre in difesa dovrebbe tornare Bremer. Sulle fasce spazio a De ...

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni Champions, ...Laha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la semifinale di ritorno contro l'. Ecco la decisione su Dusan VlahovicÈ il giorno di. Questa sera, a San Siro, le due rivali si contenderanno la finalissima di Coppa Italia. Si riparte dall'1 - 1 e il finale incandescente dell'andata allo Stadium. Vlahovic salta...Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore Max Allegri in vista del big match di stasera a San Siro tranel ritorno della semifinale di Coppa Italia . Si riparte dal pari dell'Allianz firmato dalle reti di Cuadrado e di Lukaku : la squadra vincente affronterà in finale una tra ...

Nel consueto editoriale per "Calciomercato.com", Giancarlo Padovan vede un'Inter strafavorita nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus: "Ci ...Niente da fare: Dusan Vlahovic non è convocato per Inter-Juventus di questa sera in Coppa Italia. A causa della distorsione alla caviglia accusata in allenamento di cui ha parlato ieri Allegri, l’atta ...