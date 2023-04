Inter-Juventus | la formazione di Inzaghi | Dzeko confermato – CdS

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Simone, per la sfida di questa sera contro la, schiereràdal 1? nonostante la tentazione Lu-LaC’È – Il Corriere dello Sport afferma che Simoneschiererà in attacco la coppia sempre vista nei match di Coppa, ovvero Lautaro Martinez e. Il tecnico piacentino, dopo la partita di Empoli, ha avuto la tentazione di schierare Romelu Lukaku insieme a Lautaro Martinez, ma alla fine il bosniaco avrà la meglio e giocherà dal 1?. L’altro ballottaggio, ovvero quello tra Calhanoglu e Brozovic, dovrebbe vedere il turco vincitore, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati., le scelte di(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, ...

Dove vedere la partita Inter-Juventus si giocherà mercoledì 26 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Calcio d'inizio fissato per le ore 21. Il derby d'Italia sarà visibile in TV. La prima semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus è stata marchiata da un personaggio "contiano": come Antonio Conte, Alfredo Foni è stato bandiera della Signora (dal '34 al '47), poi allenatore dei nerazzurri con cui ha vinto due scudetti.

Si riparte dal pareggio dello Stadium. Ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in programma questa sera alle 21 allo stadio San Siro di Milano. Entrambe obbligate alla vittoria. "E' sempre una sfida importante. E' una semifinale di Coppa: entrambe le squadre vorranno ottenere il pass per la finale. Noi faremo il possibile per vincere. Mi auguro di vedere una bella partita."