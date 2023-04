Inter-Juventus | in palio non solo la Coppa Italia questa sera – TS

(Di mercoledì 26 aprile 2023)si giocano l’accesso alla finale di, ma questo non è l’unico obiettivo inMA NON– TuttoSport ricorda come la semifinale ditraabbia molteplici motivazioni. La prima, ovviamente, è il raggiungimento della finale di, ma non. Chi uscirà vincitore da questo scontro diverrà automaticamente la prima qualificata alla prossima edizione della Superna, la nuova che vedrà alla luce per la prima volta il nuovo ...

... Milan compresoA forte rischio forfait per domani per 'un problema alla caviglia' ha detto Allegri alla vigilia di, in forte dubbio la sua permanenza a Torino oltre questa annata. ...Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 26 aprile. Una giornata ricca di sport, tra Coppa Italia (semifinale di ritorno tra) e il tennis, con il Master 1000 di Madrid che entra nel vivo. Senza dimenticare il calcio estero con Manchester City - Arsenal, match decisivo per le sorti della Premier League. Poi ...L', dopo il ritorno alla vittoria in campionato con l'Empoli, è pronta per scendere in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare lanel match valevole per il ritorno della ...

Infortunio Kean: Allegri svela i tempi recupero. Quando può tornare l’attaccante fermo ai box da diverso tempo Kean è fermo da diverso tempo causa infortunio e Allegri, alla vigilia di Inter… Leggi ...Attesa finita: stasera, in un San Siro ancora sold-out, in campo Inter e Juventus per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I veleni dell'andata, terminata 1-1, non sono ancora sopiti e già ci ...