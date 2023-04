Inter-Juventus | i convocati di Allegri | la decisione su Vlahovic

Questa sera andrà in scena, semifinale di Coppa Italia, dove si giocherà anche il futuro di Allegri: si decide tuttoLe polemiche per la gara di andata riecheggiano ancora, ma oggi è già il momento della partita ...Juve -derby non solo in campo - La rivalità traè sempre viva e non si limiterebbe soltanto al rettangolo verde. I due club infatti, come riportato da ' La Gazzetta Dello Sport' , potrebbero dar vita ad una vera e propria battaglia ..., c'è una decisione ufficiale riguardo l'attaccante serbo di Allegri: tutti i convocati del match decisivo. Questa sera la posta in ballo è importante, ladovrà giocarsi la ...

Inter-Juventus, Allegri alla vigilia: "Problemi per Vlahovic" Fantacalcio ®

Questa sera andrà in scena Inter-Juventus, semifinale di Coppa Italia, dove si giocherà anche il futuro di Allegri: si decide tutto ...Un vizio di forma da dodici minuti: questa è la base dell'accoglimento del ricorso della Juventus per la cancellazione del provvedmento di chiusura della Curva Sud dell'Allianz ...