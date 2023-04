Inter-Juventus | gol Dimarco | grande imbucata di Barella | 1-0 VIDEO

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’è in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-0 grazie a Federicoche viene trovato e imbeccato da unassist di Nicolòche, con l’esterno, trova appunto l’esterno nerazzurro.non la colpisce alla perfezione, ma la tocca quanto basta per spiazzare Perin e siglare la rete dell’1-0. Ecco il. SportFace.

Il Direttore delegato dell', Giuseppe Marotta, ha parlato nel post partita dia Mediaset. Le sue parole: "Stiamo vivendo questa stagione in maniera totale, siamo protagonisti in due stagioni e lo siamo parzialmente in campionato, ma il quarto posto deve essere ...Il momento della verità perè arrivato: le due squadre si sfidano stasera a San Siro per stabilire chi delle due giocherà la finale di Coppa Italia 2022/23. La partita d'andata, giocata il 4 aprile all'Allianz ...MILANO - E' la resa dei conti, almeno per questa stagione: dopo essersi affrontate in campionato e nella turbolenta gara d'andata a Torino,si giocano questa sera al Meazza la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Visto l'1 - 1 dello Stadium, è come una gara secca, con la possibilità di tempi supplementari e calci ...

21' - Ancora un rischio corso dalla Juventus, Lautaro in pressing su Locatelli riconquista palla e conclude, spedendo però a lato. 20' - Corner conquistato dalla Juventus, ma sulla battuta successiva ...Da quanto raccolto dalla nostra redazione, si parla di sciopero del tifo da parte della Curva Nord per il caro biglietti in vista del derby di Champions League e la… Leggi ...