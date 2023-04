Inter-Juventus è una sfida tra specialisti! Finale anticipata – CdS

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Questa serasi giocheranno l’accesso alladi Coppa Italia in programma il 24 maggio a Roma SPECIALISTI – Il Corriere dello Sport parla ditraquesta sera a San Siro. Il reintegro di Lukaku ha dato qualcosa in più alla. Inzaghi e Allegri, poi sono due specialisti. Il primo delle gare da dentro o fuori, il secondo delle vittorie a corto muso. Max e Simone si somigliano, con alcune distinzioni. Pragmatici e vincenti, partendo da idee opposte. Sono cacciatori di trofei. I due però sono diversi nel modo di allenare. Allegri è un trasformista, abituato a cambiare modulo. Non ne ha uno invariabile. Sa leggere le partite evenire in corsa. Inzaghi sembra un monolite. Un ...

... mercoledì 26 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport " calciomercato.itE' il giorno di, semifinale di ...La prima semifinale di Coppa Italia traè stata marchiata da un personaggio "contiano": come Antonio Conte, Alfredo Foni è stato bandiera della Signora (dal '34 al '47), poi allenatore dei nerazzurri con cui ha vinto due ...In Coppa Italia, nei sette anni alla guida della, ha incassato solo 5 sconfitte su 30 ... le uniche fatali sono state quella dello scorso anno in finale proprio contro l'e quella nei ...

I bianconeri di Massimiliano Allegri sfidano i nerazzurri di Simone Inzaghi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 dell'andata all'Allianz Stadium ...A San Siro l'atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia. Inzaghi e Allegri si sfidano per un posto in finale contro la vincente di Fiorentina-Cremonese in programma domani sera (all'andata vinser ...