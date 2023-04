Inter-Juventus | con Chiesa Allegri cambia formazione | le opzioni

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)si giocherà alle 21 per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e le notizie delle ultime ore dannoche riguadagna posizioni per essere titolare (vedi articolo). Con lui ladicambierebbe in maniera sostanziale. IL NOME NUOVO – Massimilianoha abituato a fare sorprese nei big match e perè possibile che ce ne sia una. Se nel primo pomeriggio si pensava a Samuel Iling-Junior (vedi articolo) è poi spuntato Federico, che dovrebbe giocare nel quasi insolito (per lui) ruolo di centravanti. Questo vista l’assenza di Dusan Vlahovic per una distorsione alla caviglia rimediata ieri in allenamento e per le condizioni non ottimali di Arkadiusz Milik. La certezza davanti è ...