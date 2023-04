Inter-Juventus | chi gioca e dove vedere la semifinale di ritorno di Coppa Italia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A San Siro l'attesodelladi. Inzaghi e Allegri si sfidano per un posto in finale contro la vincente di Fiorentina-Cremonese in programma domani sera (all'andata vinsero 2-0 i viola)

La prima semifinale di Coppa Italia traè stata marchiata da un personaggio "contiano": come Antonio Conte, Alfredo Foni è stato bandiera della Signora (dal '34 al '47), poi allenatore dei nerazzurri con cui ha vinto due ...In Coppa Italia, nei sette anni alla guida della, ha incassato solo 5 sconfitte su 30 ... le uniche fatali sono state quella dello scorso anno in finale proprio contro l'e quella nei ...Mercoledì 26 aprile , in diretta da San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d'Italia ''. L'andata a Torino è terminata 1 - 1. Giovedì 27 aprile , in diretta dalle ...

Inter-Juventus, Allegri alla vigilia: "Problemi per Vlahovic" Fantacalcio ®

A San Siro l'atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia. Inzaghi e Allegri si sfidano per un posto in finale contro la vincente di Fiorentina-Cremonese in programma domani sera (all'andata vinser ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...