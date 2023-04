Inter-Juventus 1 a 0 | decide il gol di Dimarco | nerazzurri in finale di Coppa Italia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Indici va l’. A San Sirobattuta 1 a 0:il gol di Federico. Dopo il pareggio dell’andata, tanto basta alla squadra di Simone Inzaghi per eliminare i bianconeri e sperare di sollevare il secondo trofeo stagionale. Ihanno anche sprecato varie chance per raddoppiare (una rete annullata a Dzeko per fuorigioco), mentre la squadra di Max Allegri non è mai parsa veramente in partita e non ha avuto occasioni per prolungare il match ai supplementari. Il match tra Fiorentina e Cremonese (con i Viola avanti 2 a 0 dopo l’andata)rà l’altra finalista della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

22.54 Coppa Italia:in finale, Juve koprima finalista di Coppa Italia: al 'Meazza',battuta 1 - 0 ed eliminata dopo l'1 - 1 dell'andata. Primo tempo di marca nerazzurra e gara subito sbloccata da Dimarco,che sfrutta un ...1 - 0 , decide Dimarco al 15': la semifinale di ritorno di Coppa Italia decreta la squadra di Simone Inzaghi prima finalista della competizione. L'1 - 1 dell'andata era risultato ...La cronaca diPronti via e c'è subito una grande occasione per l': Barella recupera palla sulla trequarti avversaria e mette la palla in mezzo, ma né Lautaro né Dzeko riescono ...

A San Siro l'Inter batte 1-0 la Juventus ed è la prima finalista di Coppa Italia. Subito Inter pericolosa: traversone di Barella, Dzeko da due passi mette fuori. Partiva comunque in fuorigioco, ma i n ...91' - Juve che prova a chiudere in attacco per evitare l'eliminazione. 88' - Imbucata di Milik per Chiesa, attento Onana che in anticipo sull'ex Fiorentina arpiona il pallone. 87' - Corner battuto mal ...