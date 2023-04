Inter-Juventus 1-0 | il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0 (andata 1-1): questo ilvalida per il ritornodi2022-2023. IN FINALE! – La prima finalista diè l’! Basta un gol di Federico Dimarco al quarto d’ora per decidere unabrutta, ma quanto basta per eliminare ladal torneo. La squadra di Simone Inzaghi fa fuori i bianconeri mai pericolosi per tutta lae trova la prima vittoria stagionale nel derby d’al quarto tentativo. Un successo che permette di continuare a competere per le tre competizioni rimanenti e ...