Inter-Juventus 1-0 | decide il gol di Dimarco | i nerazzurri in finale di Coppa Italia aspettano una tra Fiorentina e Cremonese

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ci sarà l?all?Olimpico di Roma il 24 maggio per ladie ci sarà sempre l?, nel gennaio 2024, in Arabia Saudita per la Super...

... ma poi ha ripreso a giocare: ecco che cosa è successoPotenziale tegola in casa, anche in ... dopo uno scatto al centro del campo per inseguire un pallone conteso con la difesa dellaha ...... negli uffici, senza pressioni', dice Calvo riferendosi alla semifinale di Coppa Italia con l'. Come si fa a programmare la prossima stagione senza sapere dove sarà laLacome ...Momenti che rendono l'idea di come questi ultimi minuti in casasiano carichi di tensione. Tutto è successo nel momento in cui Allegri ha deciso di chiamare in panchina Bonucci.

Inter-Juve 1-0: gol di Dimarco! | Diretta Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

A San Siro l'Inter batte 1-0 la Juventus ed è la prima finalista di Coppa Italia. Subito Inter pericolosa: traversone di Barella, Dzeko da due passi mette fuori. Partiva comunque in fuorigioco, ma i n ...91' - Juve che prova a chiudere in attacco per evitare l'eliminazione. 88' - Imbucata di Milik per Chiesa, attento Onana che in anticipo sull'ex Fiorentina arpiona il pallone. 87' - Corner battuto mal ...