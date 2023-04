Inter-Juve | le probabili formazioni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Questa sera in campo il ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro tra, ecco leQuesta sera in campo il ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro tra, ecco le(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi.NTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Le lamentele non portano da nessuna parte, anche perché in sette anni di, forse ce ne sarà ... alla fine della semifinale di andata contro l'. "Bisogna avere un comportamento esemplare e ...è il match che ha portato Lukaku sulle prime pagine di tutto il mondo calcistico. E sappiamo il perché, inutile rivangare. Dopo quell'1 - 1 targato Cuadrado e proprio lui. Chi passerà da ...LE PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, ...(3 - 5 - 1 - 1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, ...

Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Juve, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Inter-Juventus (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per le semifinali di ritorno in Coppa Italia. Stasera a San Siro si parte dall'1-1 dell'anda ...