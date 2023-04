Inter - Juve è Allegri contro Inzaghi | sfida tra specialisti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA - Passa chi vince. Quel gol su rigore di Lukaku, riabilitato da Gravina, l'ha fatta diventare una finale anticipata. L'ideale per Simone, lo specialista del dentro o fuori. Non scherza Max, ...

Si riparte dunque da una situazione di pareggio ma come dice Francesco Acerbi adTV prima del fischio d'inizio 'c'è tanta voglia di fare bene davanti ai nostri tifosi. Non abbiamo mai vinto con ...Allegri leggi anche Coppa Italia, Gravina grazia Lukaku: no squalifica, gioca controFOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Sport1 - 1, finisce in parità andata ..."Sette anni di, mi sento un privilegiato" sottolineava ieri Allegri ipotizzando un futuro di ricostruzione. "Se non dovessi restare all', l'anno prossimo riempirò le bacheche del Torre in ...

Inter-Juve: le formazioni ufficiali | Diretta Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Juventus, che scenderanno in campo alle 21 a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo che l'andata a Torino si è conclusa ...Quelle che sarebbe alquanto eufemistico definire ruggini della partita d’andata sono ancora belle che vive nella mente di tutti. Come appare ormai lapalissiano definire questa una sfida non ...