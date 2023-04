Inter-Juve 1-0 LIVE | Milik rischia l’autogol di testa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Meazza,si sfidano per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2022/23.

La sua posizione è però certamente regolare, perché a tenere in gioco l'esterno dell'c'è Kostic , in ritardo sul movimento difensivo e abbondantamente dietro (almeno un paio di metri) rispetto ...La tensione di una partita come quella traè sempre tanta. Figuriamoci in una semifinale di Coppa Italia. Allegri però prima della partita l'ha voluta stemperare con una frase detta all'allenatore dell'Simone Inzaghi ...Il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Meazza,si sfidano per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2022/23. ...

LIVEBLOG – Coppa Italia, Inter-Juve 1-0: tifosi Juventini furiosi sui social DerbyDerbyDerby

73' - PERIN PRODIGIOSO! Calcio di punizione di Dimarco deviato dalla barriera, Mkhitaryan prova a la girata sul secondo palo ma trova davanti a sé la risposta straordinaria del portiere bianconero. 72 ...Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, si è fermato all’inizio del secondo tempo ... dopo uno scatto al centro del campo per inseguire un pallone conteso con la difesa della Juventus ha accusato ...