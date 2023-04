Inter-Juve 1-0 LIVE | Milik per Chiesa | ci arriva Onana

...' 'Lafuori dalle coppe europee il prossimo anno La premessa è che sul tema non abbiamo ... negli uffici, senza pressioni', dice Calvo riferendosi alla semifinale di Coppa Italia con l'. '...Battibecco Allegri - Bonucci, reazione furiosa da parte del difensore. Ecco i dettagli ed ecco quello che è successo nel momento del cambio Momenti di incomprensione. Momenti che rendono l'idea di ...La sua posizione è però certamente regolare, perché a tenere in gioco l'esterno dell'c'è Kostic , in ritardo sul movimento difensivo e abbondantamente dietro (almeno un paio di metri) rispetto ...

A San Siro l'Inter batte 1-0 la Juventus ed è la prima finalista di Coppa Italia. Subito Inter pericolosa: traversone di Barella, Dzeko da due passi mette fuori. Partiva comunque in fuorigioco, ma i n ...91' - Juve che prova a chiudere in attacco per evitare l'eliminazione. 88' - Imbucata di Milik per Chiesa, attento Onana che in anticipo sull'ex Fiorentina arpiona il pallone. 87' - Corner battuto mal ...