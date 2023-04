Inter-Juve 1-0 LIVE | Locatelli da fuori | la blocca Onana

La tensione di una partita come quella traè sempre tanta. Figuriamoci in una semifinale di Coppa Italia. Allegri però prima della partita l'ha voluta stemperare con una frase detta all'allenatore dell'Simone Inzaghi ...- Juventus, lo hanno cacciato subito via: la solita 'sciagura' in campo. Non gliele hanno proprio mandate a dire. Ecco quello che è successo Onestamente non capiamo più ormai come possa scendere ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. TOP: FLOP: ...

La curva dell’Inter ha protestato contro la società nei minuti precedenti all’inizio della partita di Coppa Italia contro la Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la curva: “Con una decisione ...RSS 46' - SI RIPARTE! VIA AL SECONDO TEMPO. Nella Juventus subito un cambio: c'è Milik al posto di Kostic. 21:47 - Squadre a riposo al termine del primo tempo. Inter avanti 1-0, ma tutto ancora aperti ...