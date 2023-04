Inter-Juve 1-0 LIVE | ci prova di testa De Sciglio | prima fiammata bianconera

(Di mercoledì 26 aprile 2023), atto secondo. A San Siro, a partire dalle 21, va in scena la partita decisiva che vale uno dei due posti nella finale di Coppa Italia...

Questi gli episodi salienti della partita tranella nostra MOVIOLA : 9' MIRETTI RISCHIA IL GIALLO: altro fallo da dietro del centrocampista dellasu Darmian, nuove proteste da parte ...LA PARTITA - L'comincia con atteggiamento aggressivo e dopo 3 minuti spaventa la. Cross tagliato di Barella, Lautaro indisturbato non riesce a colpire il pallone e sul secondo palo Dzeko ...Allegri leggi anche Coppa Italia, Gravina grazia Lukaku: no squalifica, gioca controFOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Sport1 - 1, finisce in parità andata ...

"La società Juventus ha una solidità tale che ci permette di programmare indipendentemente dall'esito sportivo della stagione".RSS 26' - DE SCIGLIO PERICOLOSO! Prima vera occasione per la Juventus: bello scarico di Locatelli sulla sinistra, cross al centro per di Alex Sandro per De Sciglio che conclude di testa spedendo di po ...