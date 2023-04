Inter in finale di Coppa Italia | battuta la Juve 1-0 Decide un gol di Dimarco

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Va indi, l'ntus1-0 a San Siro. Gol decisivo dinel primo tempo. Dopo l'1-1 nella sfida d'andata strappato in extremis all'Allianz Stadium, a San Siro finisce 1-0 il ritorno del faccia a faccia tra le squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri: sara' quindi il tecnico ex Lazio ad andarsi a giocare il 24 maggio, nel 'suo' vecchio stadio, la possibilita' di alzare al cielo la secondaconsecutiva contro la vincente dell'altra sfida tra Fiorentina e Cremonese

Commenta per primo L'batte la Juventus e vola indi Coppa Italia grazie a un gol di Federico Dimarco , che a fine partita commenta a Sportmediaset : 'Abbiamo fatto un'ottima partita, è quello che volevamo e ...Dopo l'1 - 1 di Torino, a San Siro vince l'grazie al gol di Dimarco . La Juventus dunque esce dalla Coppa Italia mancando l'approdo alladi Roma. Ai microfoni di Mediaset è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano ...Nessuna rissa ha guastato il: è già un progresso.1 Dimarco 15' pt Juventus 0(3 - 5 - 2) Onana " Darmian, Acerbi, Bastoni " Dumfries, Barella (23' st Brozovic), Çalhanoglu (37' st ...

Dimarco stende la Juve e porta l'Inter in finale di Coppia Italia AGI - Agenzia Italia

Decisivo il gol di Dimarco L’Inter batte la Juventus per 1-0 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e, dopo il pareggio per 1-1 all’andata, si qualifica per la finale dove affronterà una tra Fio ..." Abbiamo fatto il primo tempo dormendo, nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo tirato poco in porta ma con l’Inter è una partita difficile. L'Inter è una squadra molto forte e l'ha di ...