Inter | Dimarco | «Ci siamo ritrovati | ottima partita»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di Federico, esterno dell’dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Juve in Coppa Italia Federicoha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell’contro la Juve che vale l’accesso in finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «, era quello che volevamo. Ciriusciti con una bella vittoria». GOL PIU’ IMPORTANTE – «Speriamo il prossimo che faccio». QUARTO POSTO – «Con la Lazio gara difficile come quelle che ci aspettano. Se facciamo così ci toglieremo soddisfazioni».– «Direi di si. Abbiamo passato il turno in Champions e conquistato la finale di Coppa, dobbiamo andare avanti così». SEGRETI – «Non ce ne sono. Il gruppo fa tanto ed è ...