Inter | colpo di scena per Brozovic | spunta un altro clubquews | Marotta gongola

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cosa farà Marceloin estate? In queste ore è arrivata la notizia, anche Beppe. L’segue i suoi obiettivi, con lo sguardo rivolto anche al futuro. Il piazzamento Champions da conquistare in campionato rappresenta, ad oggi, l’elemento principale sul quale si baserà la cavalcata in questo rush finale. Forse anche più della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

In Colombiaesterno per 3 - 2 dell'Ind. Medellin sull'Huila mentre pareggiano 1 - 1 Pasto e ... Alle ore 21 si gioca il ritorno di Coppa Italia trae Juventus mentre in Premier League spicca ...Per affondare ilper Mateo serviranno due condizioni: la qualificazione alla prossima Champions League e qualche cessione eccellente. CHE CONCORRENZA - L'è forte su Retegui, ma non è il ...La Juve ci arriva con l'assenza dell'ultim'ora di Vlahovic, che ha preso unin allenamento e ... Pesa l'assenza di Cuadrado per squalifica, discorso analogo in casaper Handanovic. Inzaghi, ...

Inter-Juventus Coppa Italia, il colpo esterno bianconero è a 3,86 ... AGIMEG

Si entra nel vivo della preparazione in ottica Inter per la Lazio. Si avvicina una sfida cruciale per la corsa Champions e Sarri continua a studiare i modi per far male ai nerazzurri. Le armi ...ROMA - Sarà l’ennesima sfida della loro storia calcistica ma anche il quarto confronto stagionale. Questa sera a San Siro, alle 21, andrà in scena l’atto numero due delle semifinali di Coppa Italia, u ...