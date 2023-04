Inps | nei primi tre mesi 51 583 pensioni anticipate | -38%

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA – Neitredel 2023 sono state liquidate 174.610con decorrenza nel trimestre con un calo del 26,22% rispetto allo stesso periodo del 2022. E’ quanto emerge dalle tabelle del Monitoraggio sui flussi di pensionamento dell’secondo il quale si è registrato un calo più consistente per lerispetto all’età di vecchiaia con 51.583 assegni a fronte dei 83.153 del primo trimestre 2022 (-38%). Il dato di quest’anno potrà crescere nel caso di nuovi assegni liquidati con decorrenza primo trimestre. Quest’anno è stata introdotta Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) in sostituzione di Quota 102. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - Nei primi tre mesi del 2023 sono state liquidate 174.610 pensioni con decorrenza nel trimestre con un calo del 26,22% rispetto allo stesso periodo ...