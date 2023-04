Infermiera aggredita in ospedale da paziente psichiatrica | riscontrate fratture e lesioni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’ennesimo atto violento ha riacceso la discussione sulla sicurezza all'interno dei presidi sanitari in provincia di Frosinone e nell’intera regione Lazio

Unaè statamartedì a pugni, calci e poi è stata spintonata contro un muro, riportando la frattura di un braccio. Una paziente psichiatrica arrivata poco prima nella struttura ...'L'ennesimo atto di assurda violenza ai danni di chi porta soccorso: a Cassino un'è statada un paziente, riportando gravi lesioni. La sicurezza del personale sanitario è una priorità. La @RegioneLazio deve fare la sua parte e sta lavorando in questa direzione'.Unada una paziente del Pronto Soccorso, spinta a terra. Un nuovo caso di aggressione ai danni degli operatori sanitari in servizio all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Lo ha ...

Infermiera aggredita a Cassino, ha riportato fratture e lesioni RaiNews

AGI - Non ha risposto alle domande durante l'interrogatorio di garanzia Gianluca Paul Seung, il 35enne accusato dell'omicidio della psichiatra Barbara Capovani. Lo hanno riferito all'uscita dal carcer ...L'indagato Gianluca Paul Seung si è avvalso della facoltà di non rispondere, dopo l'arresto per l'omicidio della psichiatra Capovani.