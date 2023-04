IndyCar | tutto pronto per il primo road course del 2023 Chi avrà la meglio in Alabama?

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo un ovale e due tracciati cittadini, l’Series ritrova finalmente un. Appuntamento da non perdere domenica con il quarto round del, una sfida che si prospetta oltremodo interessante presso il Barber Motorsport Park. Lo Stato dell’accoglie una competizione che si prospetta più che mai incerta dopo il bellissimo acuto di Kyle Kirkwood in quel di Long Beach. L’americano ha saputo riportare al top Andretti, team che storicamente ha sempre ben figurato tra i muretti californiani negli ultimi campionati. La musica potrebbe cambiare a Birmingham, tracciato molto selettivo che ha pochi eguali nel calendario. Sono 16 le curve che caratterizzano la pista che commenteremo questo week-end, la metratura complessiva è di 3.808 chilometri. Lo svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8) è ...

In arrivo un altro weekend all'insegna dell'adrenalina, con Formula 1 e MotoGP, oltre ai campionati NTT IndyCar Series e FIA ...