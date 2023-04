Indiana Jones 5 | Harrison Ford ha citato I predatori dell' arca perduta in un video messaggio per il CinemaCon

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha inviato unper introdurre aluna nuova clip die il Quadrante del Destino, citando anche Iha inviato unmostrato aldurante la presentazione die il Quadrante del destino, citando anche I. L'attore non era presente all'evento in corso a Las Vegas, ma è stato comunque coinvolto nel panela Disney. Ildi Indy ...

Harrison Ford ha inviato un video messaggio mostrato al CinemaCon durante la presentazione die il Quadrante del destino , citando anche I predatori dell'arca perduta. L'attore non era presente all'evento in corso a Las Vegas, ma è stato comunque coinvolto nel panel della Disney. ...e il Quadrante del Destino sarà presentato a breve a Cannes 2023 e il regista è tornato a parlare dell'interpretazione di Harrison ...In una recente intervista con Total Film , il regista di5 James Mangold ha confermato che Harrison Ford apparirà per circa 25 minuti del film nella sua versione ringiovanita. Mangold ha definito Ford " incredibilmente dotato e agile ', cosa ...

