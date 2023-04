Incidenti sul lavoro in ‘ambienti confinati’ | così una buona organizzazione può salvare la vita

(Di mercoledì 26 aprile 2023) di Federico Lucia* Troppo spesso sentiamo associare agliun senso di ineluttabilità e di fatalità, come se esistesse una forza che va oltre la capacità predittiva e all’istinto di autoconservazione dell’uomo. Se è pur vero che esistono luoghi e attività esposti a rischi significativi, dobbiamo tuttavia tenere a mente che ogni pericolo può essere minimizzato con la giusta combinazione di tecniche preventive (ridurre la probabilità che l’evento possa verificarsi) e protettive (ridurre le conseguenze qualora dovesse verificarsi). Gli spazi confinati e sospetto inquinamento sono, tra questi ambienti, quelli maggiormente esposti a tali rischi e sono molti i fatti di cronaca che attestano tragiche (e, in molti casi, ebili)anche fatali: basti pensare che il rapporto tra eventi incidentali e numero di decessi è ...

a Roma, strage infinita: 3 morti in 48 ore Ragazzo di 19 anni morto carbonizzato: giallo ... impegnateposto a ricostruire la dinamica dell'incidente e a disciplinare il traffico. Da ......dell'82° centro Csar che ha imbarcato due tecnici del SASS per trasportarli pochi minuti dopo... In caso disu pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, ...Ancora oggi la nazione europea sfrutta però l'energia prodotta dall'atomo, e ospitaproprio ... che non presentano rischi dinucleari, non producono scorie e i cui costi sono crollati ...

Frontale tra due auto nel Barese, quattro morti AGI - Agenzia Italia

Due mezzi tra cui un'Apecar si sono scontrati questa mattina in centro nei pressi della ex sede della banca: soccorsi in azione in codice rosso. Sul posto ambulanza e carabinieri ...Il 28 Aprile 2023 ricorre la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO. Lo scopo è quello di accelerare gli ob ...