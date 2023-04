Incidenti | scontro tra auto nel barese | 4 morti e 2 feriti gravi | tutti giovanissimi

a Roma, strage infinita: 3 morti in 48 ore Ragazzo di 19 anni morto carbonizzato: giallo ... Da precisare anche il numero esatto delle persone sopravvissute al terribileche ha ...Lunghe code in autostrada sulla A19 sia in entrata che in uscita, In direzione Catania a causa di un incidente che si è verificato tra Villabate e Bagheria nellotra un'auto e uno scooter elettrico che non sarebbe potuto entrate in autostrada. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane a bordo dello scooter elettrico in codice ...Lunghe code in autostrada sulla A19 Palermo - Catania sia in entrata che in uscita in direzione Catania, a causa di un incidente che si è verificato tra Villabate e Bagheria nellotra un'auto e uno scooter elettrico che non sarebbe potuto entrate in autostrada. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane a bordo dello scooter elettrico in codice ...

Incidenti: scontro tra auto nel barese, 4 morti e 2 feriti gravi, tutti ... Il Tirreno

Bari, 26 apr. – (Adnkronos) – Quattro giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, sono morti ieri sera nel barese in un gravissimo incidente avvenuto sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto. La vet ...Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri nel Barese, lungo la strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto. Nello ...