Incidenti a Roma | strage infinita | 3 morti in 48 ore

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Continua lasulle strade di. Tre le vittime in meno di quarantotto ore, cinquantadue dall'inizio dell'anno. Il ponte della festa della Liberazione, si è trasformato in tragedia per l'...

I carabinieri e la poliziaCapitale, intervenuti per i rilievi sulle arterie stradali dove si sono verificati gli schianti, indagano sulla dinamica. Tutti e tre gli, sono avvenuti nel ...... hanno cominciato a suonare il clacson per segnalare a chi era alla guida l'errore, con lo scopo di scongiurare. La vettura di colore scuro, proveniva da piazza Pio XI e andava verso la ...Il caso più eclatante è il secondo, in ordine di tempo: mezz'ora dopo la mezzanotte, infatti, un'Alfa Romeo 159, in circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo su via, in pieno centro, ...

Quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari. (ANSA) ...